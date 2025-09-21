Sivas'ta şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
Sivas'ın Kangal ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince Kangal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
E.K. (31) yönetimindeki 26 E 0998 plakalı otomobil, Divriği-Kangal kara yolunun Beşiktepe mevkisinde şarampole devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile araçtaki B.K. (52), S.K. (53) ve İ.K. (63) yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince Kangal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.