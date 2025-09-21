Siirt’te ağaçtan düşen şahıstan acı haber!

Siirt’in Şirvan ilçesinde meyve toplamak için çıktığı ağaçtan düşen şahıs kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Giriş Tarihi: 21.09.2025 21:56

Siirt'in Şirvan ilçesinde meyve toplamak için çıktığı ağaçtan düşen şahıs yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Yamaçlı köyünde meyve toplamak için ağaca çıkan Abdurrahman Dizman (61) dengesini kaybederek düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Dizman, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.



