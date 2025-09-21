Şehit ailesini dolandıran 10 şüpheli tutuklandı!

Edirne'de şehit ailelerine musallat olarak kendini kamu görevlileri gibi tanıtan şüphelilere operasyon düzenlendi. Aileleri yaklaşık 846 bin TL dolandıran 11 şüpheliden 10'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Giriş Tarihi: 21.09.2025 22:17

Edirne'de şehit ailesine telefonda kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak 846 bin lira dolandıran 11 şüpheliden 10'u tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Edirne İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bir şehit ailesinin telefonla aranarak dolandırıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. İstanbul ve Antalya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda E.G., İ.K., M.H., B.Ö., K.S.E., A.E., A.Y., H.H.A., S.D., Ş.G. ve H.A. isimli 11 şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, K.S.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

