Bursa’da çıkan yangında samanlık kullanılamaz hale geldi

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir samanlıkta yangın çıktı. İtfaiye ekipleri alevleri kontrol altına alırken, yapı kullanılamaz hale geldi.

Giriş Tarihi: 21.09.2025 23:01

Yangın, saat 20.00 sıralarında Hacıkara Mahallesi'nde Nail Şen'e ait evin yanındaki samanlıkta meydana geldi.

Samanlıktan dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu İnegöl Belediyesi itfaiyesine haber verdi. Yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. O sırada samanlık alev alev yanmaya başladı.

Ekipler, yangını yanındaki eve sıçramadan kontrol altına alarak söndürdü. Samanlığın kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

