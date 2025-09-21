Bolsonaro’ya af yasa tasarısına karşı protesto düzenlendi
Brezilya’nın Sao Paulo kentinde eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'ya fayda sağlayacağı belirtilen af yasa tasarısına ve Kongre'ye karşı yüzlerce kişi protesto gerçekleştirdi.
Avenida Paulista'da, eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'ya fayda sağlaması beklenen af yasa tasarısı ve Kongre'ye karşı protesto düzenlendi.
Protesto, Brezilya Yüksek Mahkemesinin Bolsonaro'yu 2022'deki seçim yenilgisinin ardından darbe planladığı gerekçesiyle 27 yıl hapis cezasına çarptırmasından günler sonra gerçekleşti.