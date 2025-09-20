Yalova'da göçmen kaçakçılığına geçit yok! 4 tutuklama

Yalova'da polis ekiplerinin, 'göçmen kaçakcılığı'na yönelik operasyonlarında gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde ve çevre illerde, göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik çalışmalarında, Ro-Ro Terminali'ne giriş yapmak isteyen ve şüpheli olduğu değerlendirilen TIR'ı aradı. Aramalarda Türk vatandaşı olan S.K., M.K. ve yurda kaçak yollarla giren Iraklı R.J.A.A ile araç sürücüsü M.S.'yi gözaltına alındı. İncelemelerinde S.K. ve M.K.'nin, 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan yurt dışı çıkış yasakları bulunduğu ve bu nedenle illegal yollardan yurt dışına çıkmaya çalıştıkları tespit edildi.

15 BİN EURO KARŞILIĞI YURT DIŞI

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, insan kaçakçılığı yapan şebekenin organizatörlerinin H.A., M.Ç., A.Ş. ve M.E.T. olduğunu belirledi. Şüphelilerin, 15 bin avro karşılığında göçmenleri TIR'larla kara yolundan ya da sahte belgelerle hava yolundan yurt dışına çıkardıkları, bazı kişileri ise önce legal yollarla Balkan ülkelerine gönderip ardından illegal yollarla Avrupa'ya geçirdikleri tespit edildi.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın izninin ardından Yalova ve İstanbul'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 4 şüpheli yakalanıp gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerindeki aramalarda da dijital materyaller ve farklı kişilere ait pasaportlar ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kaçak yollardan yurt dışına gitmek isteyen Irak vatandaşı R.J.A.A. sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edildi, M.E.T., A.Ş. ve M.Ç. ve araç sürücüsü M.S. tutuklandı. Yalova Cumhuriyet Savcılığı, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

