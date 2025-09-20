Motosikletlilerin belalısı olan kavşakta kazalar bitmiyor
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde çok işlek olmasına rağmen ikaz işareti bulunmayan kavşakta bir kaç dakika arayla iki motosiklet kazası meydana geldi. Önlem alınmayan kavşakta sık sık kazalar yaşandığını belirten çevre sakinleri, yetkililere çağrıda bulundu.
Kaza, Pamukkale ilçesi Yunusemre Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; seyir halindeki 20 NL 401 plakalı otomobil, Pamukkale Üniversite Hastanesine girmek için manevra yaptı. Sola doğru yönelen otomobil karşı taraftan gelen 34 AL 6762 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralı motosiklet sürücüsüne ilk müdahalenin ardından, ambulansla en yakın hastaneye sevk etti. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.