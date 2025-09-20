MİT Başkanı yalanıyla 20 milyon TL'lik vurgun! Yaşlı kadına söyledikleri sözler pes dedirtti
İstanbul’da 69 yaşındaki Nuriye Nevra O., kendisini MİT Daire Başkanı olarak tanıtan bir dolandırıcının “FETÖ’ye yardım ve yataklıktan suçlusunuz” yalanına inanarak 20 milyon lirasını kaptırdı. Polis tarafından yakalanan şüpheli Bozan Y. hakkında savcılık, 14 yıla kadar hapis cezası istedi. Dolandırıcıların, mağdur kadına “Parayı almaya gelecek arkadaşın tipi biraz sert görünebilir, korkmayın” diyerek güven kazanmaya çalıştıkları da ortaya çıktı.
Bakırköy'de yaşanan dolandırıcılık hikayesi adliyede sona erdi. Yeşilköy Mahallesi'nde ikamet eden Nuriye Nevra O.'ya telefonla ulaşan dolandırıcılar, "ByLock kullanıyorsunuz. FETÖ'ye yardım ve yataklıktan suçlusunuz. Hakkınızda dava açılmış ama biz sizin mağdur olduğunuzu biliyoruz. Ehliyet ve kimlik bilgileriniz kopyalanmış. Bu işlemi yapan kişiler sizin üzerinizden para aklama yapacak" gibi yalanlar söyledi.
Dolandırıcılar, yaşlı kadından sözde mağdur olmaması ve onu korumaları karşılığında sahip olduğu paraları almaları gerektiğini söyledi.
"TİPİ BOZUK KORKMANIZA GEREK YOK"
Üstelik dolandırıcılar, yaşlı kadını paraları getirmesi için buluşmaya ikna etmeye çalışırken adeta dalga geçer gibi konuşarak, "Paraları poşete koyun. Sokağa çıkın. Baharistan Sokak ve Gazievrenos Caddesi kesişimine getirin. Oraya tipsiz bir arkadaşımız gelecek. Arkadaşın tipi biraz bozuk. Korkmanıza çekinmenize gerek yok." dedi.
Dolandırıcılara kanan Nuriye Nevra O., iki ayrı günde buluştuğu şüphelilere yaklaşık 20 milyon TL parayı elden teslim etti. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan talihsiz kadın dolandırıcılardan şikayetçi oldu ve haklarında suç duyurusunda bulundu.