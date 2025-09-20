MİT Başkanı yalanıyla 20 milyon TL'lik vurgun! Yaşlı kadına söyledikleri sözler pes dedirtti

Giriş Tarihi: 20.09.2025 07:33

Bakırköy'de yaşanan dolandırıcılık hikayesi adliyede sona erdi. Yeşilköy Mahallesi'nde ikamet eden Nuriye Nevra O.'ya telefonla ulaşan dolandırıcılar, "ByLock kullanıyorsunuz. FETÖ'ye yardım ve yataklıktan suçlusunuz. Hakkınızda dava açılmış ama biz sizin mağdur olduğunuzu biliyoruz. Ehliyet ve kimlik bilgileriniz kopyalanmış. Bu işlemi yapan kişiler sizin üzerinizden para aklama yapacak" gibi yalanlar söyledi.

Dolandırıcı

Dolandırıcılar, yaşlı kadından sözde mağdur olmaması ve onu korumaları karşılığında sahip olduğu paraları almaları gerektiğini söyledi.