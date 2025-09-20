İzmir'de nakliye asansöründen düşen koltuğun altında kalan çocuk öldü

İzmir'in Menderes ilçesinde taşınma sırasında nakliye asansöründen düşen koltuğun altında kalan 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Giriş Tarihi: 20.09.2025 18:54

Cüneytbey Mahallesi 627 Sokak'taki apartmanda oturan H.Y, evinden taşınmak için bir nakliye firmasıyla anlaştı. Taşınma sırasında nakliye asansörüne 5. kattan yüklenen koltuk, bu sırada apartmanın bahçesinde bulunan H.Y'nin kardeşi S.L'nin 9 yaşındaki kızı E.A'nın üstüne düştü.

Ağır yaralanan çocuk, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince kaldırıldığı Menderes Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Nakliye firmasında çalışan M.G, E.G. ve A.H.M. gözaltına alındı.

