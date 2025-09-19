Sabah pazar yeri, gece düğün salonu olan alan vatandaşları canından bezdirdi
Afyonkarahisar'ın Başmakçı ilçesinde pazar yerinde yapılan düğünler vatandaşları canından bezdirirken, 9 bin nüfuslu ilçede CHP'li belediyenin seçim vaatleri arasında yer alan düğün salonu projesini gerçekleştirmesi ise ilçede bir başka tepkiye neden olan konu.
Bu sıra dışı manzara özellikle pazaryeri çevresinde yaşayan ilçe sakinlerini adeta canından bezdirdi. Çevre sakinleri haftada 3 gün yapılan düğünler nedeniyle evlerinde oturamaz duruma geldi. CHP'li belediye seçim vaatlerini arasında yer alan düğün salonu yaptırılması projesini gerçekleştirmemesinin yanında pazar yerinde yapılan düğünlerden kira ücreti alması ise bir başka düşündürücü konu olarak ilçede tepkilere neden oluyor.