Sabah pazar yeri, gece düğün salonu olan alan vatandaşları canından bezdirdi

Afyonkarahisar'ın Başmakçı ilçesinde pazar yerinde yapılan düğünler vatandaşları canından bezdirirken, 9 bin nüfuslu ilçede CHP'li belediyenin seçim vaatleri arasında yer alan düğün salonu projesini gerçekleştirmesi ise ilçede bir başka tepkiye neden olan konu.

Başmakçı'da düğünler, yıllardır enteresan bir yerde yapılıyor. Düğün salonunun olmadığı yaklaşık 9 bin nüfusu ilçedeki çeşitli merasimler, CHP'li belediyeye ait olan pazaryerinde gerçekleştiriliyor. Sabah pazarcı esnafının meyve ve sebze sattığı alan, akşam müzikli eğlencelere ev sahipliği yapıyor. İlçeye şehir dışından gelip pazaryerinde yapılan düğün merasimlerini görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

Bu sıra dışı manzara özellikle pazaryeri çevresinde yaşayan ilçe sakinlerini adeta canından bezdirdi. Çevre sakinleri haftada 3 gün yapılan düğünler nedeniyle evlerinde oturamaz duruma geldi. CHP'li belediye seçim vaatlerini arasında yer alan düğün salonu yaptırılması projesini gerçekleştirmemesinin yanında pazar yerinde yapılan düğünlerden kira ücreti alması ise bir başka düşündürücü konu olarak ilçede tepkilere neden oluyor.