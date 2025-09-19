Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü aydınlatma direğine çarptı! 3 kişi yaralandı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilde sıkışan 3 kişi yaralandı. Bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, olaya ilişkin inceleme başlatıldığı öğrenildi.

Giriş Tarihi: 19.09.2025 05:48

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Esentepe Mahallesi Şehit Taha Carım Bulvarı üzerinde meydana gelen trafik kazasında; N.B. yönetimindeki 38 KL 460 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aydınlatma direğine çarptı.

Kaza sonrası sürücü otomobilde sıkışırken, ihbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alarak yolu trafiğe kapatırken, itfaiye ekipleri de kazada sıkışan N.B.'yi otomobilden çıkardı. Sağlık ekipleri de kazada yaralanan sürücü N.B. ile D.A. ve H.Ö'yü olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Otomobil çekiciyle kaldırıldı.



Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

