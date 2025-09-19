Adana'da zincir market deposunda yangın! Dumanlar gökyüzüne yükseldi

Adana'da bulunan bir zincir marketin depo bölümünde yangın çıktı. Saat 17.30 sıralarında başlayan yangının ardından bölgeye ekipler sevk edildi.

Giriş Tarihi: 19.09.2025 18:17

Adana'da bir market zincirine ait depoda yangın çıktı. Ekiplerin alevlere müdahalesi devam ediyor.

Sarıçam ilçesi Dağcı Mahallesi'nde bir market zincirine ait depoda saat 17.30 sıralarında yangın çıktı. İş yeri çalışanlarının ihbarıyla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, alevleri kontrol altına alabilmek için çalışma başlattı.

