Türk Yıldızları'ndan Hürjet vurgusu: Gökyüzünde uçurmak bizim için bir onur olacaktır

"HÜRJETİ GÖKYÜZÜNDE UÇURMAK BİZİM İÇİN BİR ONUR OLACAKTIR" Konuşmasında Hürjet vurgusu yapan Yarbay Mehmet Balta, "Havacılık sevgisi olan tüm gençlerimizi aramızda görmekten mutluluk duyacağız. Bizden sonra bayrağımızı gökyüzünde taşıyacak olan onlar. Yerli ve milli olan Hürjet'imizi en yakıdan takip eden ekip biziz. Çünkü ilk teslim alacak olan ekip biziz. Hürjeti gökyüzünde uçurmak bizim için bir onur olacaktır. Bundan önceki TEKNOFEST'lerde uçtuk. Çok stabil çok güzel bir uçak. Ekip çok başarılı bir şekilde çalışıyor" diye konuştu.





"GİTTİĞİMİZ HER ÜLKENİN HER ŞEHRİN YÖRESEL ÖZELLİKLERİNE GÖRE DE METİNLERİMİZİ HAZIRLIYORUZ"



Gösteri yapılan ülkeye ve şehre göre sunum metin hazırladıklarını söyleyen Türk Yıldızları Basın ve Halkla İlişkiler Subayı Üsteğmen Fatih Sağlam, "Gittiğimiz her ülkenin her şehrin yöresel özelliklerine göre de metinlerimizi hazırlıyoruz. Yurt dışında da muhteşem bir coşku oluyor tabi. Ama yurt içindeki gösterilerimizde bu coşkunun yanında halkımızın müthiş bir enerjisi var. Halkımız gösteriyi izlerken gurur duyuyorlar. Bu gururu onların gözünde görüyoruz. Bu sadece Türk milletine özgü bir enerji" dedi.