Manisa'da göçük! 2 kişi için kurtarma çalışması başlatıldı

Manisa'nın Akhisar ilçesinde kuyu kazma çalışması sırasında meydana gelen göçükte 2 kişi toprak altında kaldı. 2 kişinin kurtarılması için çalışma yapılıyor.

Giriş Tarihi: 18.09.2025 14:25

Alınan bilgiye göre, İsaca Mahallesi'ndeki tarlaları için su kuyusu açmaya çalışan amca çocukları Erdal Okatan (44) ve Ercan Okatan (46) toprak kayması sonucu göçük altında kaldı.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

2 kişinin kurtarılması için çalışma yapılıyor.