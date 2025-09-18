Yaşam

Kayseri'de tefeci operasyonu: 6 kişiden servet topladı

Kayseri'de açık senetler kullanıp tefecilik yaparak 6 vatandaştan 9 milyon 862 bin TL para tahsil eden şahıs polis ekiplerince yakalandı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü Mali Suçlar Büro Amirliği ekipleri, kentte açık senetler kullanmak yöntemiyle tefecilik yaparak 6 vatandaştan 9 milyon 862 bin 400 TL para tahsil eden A.B.'yi (67) yakalamak için çalışma başlattı.

Şüphelinin adresini belirleyerek operasyon düzenleyen ekipler, şahsı gözaltına aldı. İkamette ve araçta arama yapan ekipler, 29 adet senet, 1 adet çek fotokopisi ve muhtelif miktarlarda döviz ele geçirdi.

Fotoğraf (İHA)Fotoğraf (İHA)

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

