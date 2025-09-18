Kayseri'de tefeci operasyonu: 6 kişiden servet topladı

Giriş Tarihi: 18.09.2025 04:10

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü Mali Suçlar Büro Amirliği ekipleri, kentte açık senetler kullanmak yöntemiyle tefecilik yaparak 6 vatandaştan 9 milyon 862 bin 400 TL para tahsil eden A.B.'yi (67) yakalamak için çalışma başlattı.

Şüphelinin adresini belirleyerek operasyon düzenleyen ekipler, şahsı gözaltına aldı. İkamette ve araçta arama yapan ekipler, 29 adet senet, 1 adet çek fotokopisi ve muhtelif miktarlarda döviz ele geçirdi.