Kapadokya'da balon turlarına rüzgar engeli

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da balon turları rüzgar nedeniyle bugün ve yarın iptal edildi. Balonların, hafta sonundan itibaren yeniden bölge semalarına renk katması bekleniyor.

Giriş Tarihi: 18.09.2025 14:19

Turistlerin, peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadileri kuş bakışı izlemelerine olanak sunan sıcak hava balon turları olumsuz hava koşullarından dolayı ertelendi.

Hava şartları uygun olduğunda, yoğunlukla Nevşehir'in Göreme beldesi ve çevresinden gökyüzüne yükselen balonların, hafta sonundan itibaren yeniden bölge semalarına renk katması bekleniyor.

Kapadokya'da sıcak hava balon turları, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce (SHGM) yapılan değerlendirmelerin ardından uygun hava koşullarında gerçekleştirilebiliyor.