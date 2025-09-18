Kahramanmaraş'ta TIR ile otomobil çarpıştı: 3 ölü

Giriş Tarihi: 18.09.2025 04:34

Fotoğraf (DHA)

Otomobilin hurdaya döndüğü kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücü Abdullah Yılmaz ile otomobildeki Osman Yılmaz (75) ve Ahmet Özsoy'un (60) yaşamını yitirdiği belirlendi. İtfaiye ekiplerince otomobilden güçlükle çıkarılan cenazeler, kaza yerindeki incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.