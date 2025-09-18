Güngören’de bir binanın balkonu çöktü! Bina boşaltıldı

Giriş Tarihi: 18.09.2025 10:43

Olay, saat 05.00 sıralarında Güngören Güven Mahallesi Uçak Caddesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre katlı bir binanın 5. Katındaki dairenin balkonu büyük bir gürültüyle çöktü. Sesi duyan apartman sakinleri balkonun çöktüğünü fark ederek hemen kendilerini dışarıya attı.