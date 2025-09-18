Elazığ'da 1 kişinin öldürülmesine ilişkin soruşturmada 5 şüpheli tutuklandı

Elazığ'ın Palu ilçesinde 2023 yılında 1 kişinin öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

Giriş Tarihi: 18.09.2025 02:59

Elazığ Vali Numan Hatipoğlu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, 22 Ocak 2023'te Palu'da M.Y'nin öldürülmesi ve cesedinin bulunamaması olayıyla ilgili 13 Eylül'de İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından gerçekleştirilen çalışmada 12 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Şüphelilerin 16 Eylül'de Palu Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildiğini belirten Hatipoğlu, şunları kaydetti:

"Palu Cumhuriyet Başsavcılığındaki ifade işleminin ardından 4 şüpheli serbest bırakılmış olup, 8 şüpheli tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilmiştir. Nöbetçi sulh ceza hakimliğince 5 zanlı tutuklanmış, 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. Tutuklanan zanlılar Elazığ Kapalı Cezaevi İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir. Vatandaşlarımızın huzurunu ve güvenliğini sağlamak için güvenlik güçlerimiz azim ve kararlılıkla çalışmaktadır."

