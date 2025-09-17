Yaşam

Freni patlayan kamyon devrildi! Sürücü sırra kadem bastı

Hatay'da freni patlayarak devrilen kamyonun sürücüsü kazanın ardından kayıplara karıştı. Polis ekipleri, şahsın bulunması için çalışması başlattı.

Kaza, Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi'nde yaşandı.

Fotoğraf (İHA)Fotoğraf (İHA)

Seyir halinde olan 06 FU 7742 plakalı kamyon, freninin patlamasıyla yol kenarına devrildi. Devrilen kamyonun sürücüsü, kaza sonrası olay yerinden kaçarak sırra kadem bastı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, sürücüyü kurtarmak için çalışmaya başladığı esnada sürücünün kamyonda olmadığını fark etti.

Fotoğraf (İHA)Fotoğraf (İHA)

Kaza sonrası kayıplara karışan kamyon sürücüsü için polis ekipleri arama çalışması başlatıldı.

