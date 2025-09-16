Tekirdağ'da korkutan kaza! Motosiklet iki otomobilin arasında kaldı: 2 yaralı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde iki otomobilin çapıştığı kazada arada kalan motosiklet kağıt gibi ezildi. Meydana gelen olayda motosiklet üzerinde bulunan 2 kişinin yaralandığı bildirildi.

Kaza, Salih Omurtak Caddesi üzerinde meydana geldi. Eski İtfaiye Işıklar istikametine seyreden Aydın A. idaresindeki otomobil, yaya geçidinden geçen vatandaşa yol vermek için yavaşladı. Bu sırada arkadan gelen Cengiz B. yönetimindeki otomobil, önünde seyreden Erol E.'nin kullandığı elektrikli motosiklete ve sonra da yayaya yol veren otomobile çarptı. Kazada otomobile saplanan elektrikli motosiklet sürüklenerek kağıt gibi ezildi. Elektrikli motosiklet sürücüsü Erol E. ve arkasında yolcu olarak bulunan Yalçın G. yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



"EPEY SÜRÜKLENDİK"



Kaza anını anlatan yaralı elektrikli motosiklet sürücüsü Erol E., "Ben bu tarafa doğru ilerliyordum ve birden çarparak beni sürükledi. Sonra öndeki arabaya çarptık. Ama epey bir sürüklendik. Ben de yaralıyım hastaneye gideceğim, arkadaşımın da belinde ve ayağında sıkıntısı var. Çok şükür ucuz atlattık" diye konuştu.



Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.

