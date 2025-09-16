Kırşehir'de geleneksel lostra kültürü yok oluyor

Kırşehir'de ayakkabı tamiri ve boyacılığı yapılan geleneksel lostra salonları yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Kentte bu kültürü yaşatan son temsilciler, yetişen kimsenin olmamasından dolayı kaygı duyuyor.

Kırşehir'de lostra salonlarında çalışan ustalar, mesleklerini sürdürmeye çalışırken, gençlerin bu işe ilgi göstermemesinden dertli. Şehirdeki sayılı lostra ustalarından biri olan Yaşar Doğan, 19 yıldır bu mesleği icra ettiğini ve emeklilikten sonra lostra işçiliğine başladığını ifade etti. Doğan, "Bizden sonra bu mesleği sürdürecek kimse yok. Sadece ayakkabı boyacılığı olarak bilinen lostra salonları aslında köklü bir kültürü temsil etmekte, mesleği yaşatmak için çabalıyoruz ama ilgi yok. Bizden sonra bu kültürün devam etmesi için kimse yok" dedi.

Bir diğer lostra ustası Ramazan Çavuş ise sabah 08.00'de başlayan mesaisinin akşam saat 19.00'da sona erdiğini, ancak tüm emeğe rağmen mesleğin geleceği konusunda endişeli olduğunu belirtti. Çavuş, "Yetişen yok, meslek yok oluyor. Mesleğimiz zor ama bir o kadar da kıymetli. Ne yazık ki yeni nesil bu işlerle ilgilenmiyor" şeklinde konuştu.

Kırşehir'de sayıları gittikçe azalan lostra salonları, sadece bir iş kolu değil, aynı zamanda geçmişin izlerini taşıyan birer kültürel miras olarak görülüyor. Ustalar, bu geleneğin yaşatılması için destek bekliyor. Geleneksel el işçiliğinin simgesi haline gelen lostra salonları, şehirde teknolojik gelişmeler ve tüketim alışkanlıklarının değişmesiyle de ayakta kalma mücadelesi veriyor.