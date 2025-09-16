Başakşehir'de sanayi sitesinde yangın! İş yerinden alevler yükseldi

İstanbul Başakşehir'de bulunan İkitelli Sanayi Sitesi'ndeki 2 katlı bir iş yerinde yangın çıktı. İş yerinden dumanlar yükselirken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edildi. Ekipler yangını kısa sürede söndürdü.

Giriş Tarihi: 16.09.2025 11:52

Paylaş



ABONE OL

Başakşehir'de sanayi sitesinde bulunan bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken iş yerinde hasar oluştu.

İOSB Mahallesi Atatürk Caddesi Cila ve Nikelajcılar Sanayi Sitesi A Blokta bulunan 2 katlı iş yerinde saat 11.00 sıralarında yangın çıktı. Metal Kaplaması yapan iş yerinin 2'nci katından dumanların çıktığını gören iş yeri çalışanları kendilerini dışarıya atarak 112'ye ihbarda bulundu. Yangın giderek büyüdü ve alevler 2'nci katı komple sardı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken iş yerinde hasar oluştu. Sokakta iş yeri bulunan Yaşar Sinan, "Kaynak mı yapıyorlarmış ne, yandı birdenbire. İtfaiyeyi aradık, geldi yangını söndürdü. İş yeri metal kaplaması yapıyordu. Ölü yaralı yok. Hasar oluştu sadece başka bir şey yok" dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN