17 suçtan 27 yıl hapisle aranıyordu! 'Güvenlik' yazılı kıyafetle yakalandı

Mersin'de çeşitli suçlardan 17 aranma kaydı bulunan ve hakkında 27 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü, çalıştığı tavuk çiftliğinde yakalandı. Zanlı işlemlerinin ardından cezaevine gönderilirken, yakalandığı anda üzerindeki kıyafet dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 16.09.2025 10:27

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Mersin Ağır Ceza İlamat Masasınca 'Hırsızlık, Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması ile Sahte Kimlik Kullanma' gibi toplam 17 ayrı suçtan aranma kaydı olan ve 27 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü T.S.'nin peşinde düştü.

Zanlının yakalanma anı Şahsın yakalanması için detaylı çalışma yapan ekipler, T.S.'nin sık sık adres ve kimlik değiştirdiğini tespit etti. Tarsus İlçesi kırsalında olduğu belirlenen hükümlünün son olarak bir tavuk çiftliğinde tespit edildi.