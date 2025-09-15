Sürücüsünün kontrolünden çıkan midibüs tarlaya uçtu: 1 yaralı

Sakarya’nın Taraklı ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan midibüs tarlaya uçtu. Kazada yaralanan araç sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Giriş Tarihi: 15.09.2025 11:22

Kaza, gece saatlerinde Taraklı-Göynük yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.M. idaresindeki 54 ALS 629 plakalı midibüs sürücüsünün kontrolünden çıktı. Kontrolden çıkan araç tarlaya uçtu. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sürücü, Taraklı İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.