Küçükçekmece'deki 5 katlı binada yangın: 3 kişi mahsur kaldı

Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi'nde bulunan 5 katlı binanın giriş katında yangın çıktı. Apartman kısa sürede dumanla kaplanırken üst katlarda kalan 3 kişi olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yangın, saat 22.30 sıralarında Mehmet Akif Mahallesi Yenice Sokak'ta bulunan bir binada çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle 5 katlı binanın giriş katında bulunan dairede yangın çıktı.

KÜÇÜKÇEKMECE'DE 5 KATLI BİNADA YANGIN

Yangının ardından bütün binayı dumanlar sardı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, üst katlarda dumanlar nedeniyle mahsur kalan 3 kişiyi merdiven yardımıyla aşağı indirerek kurtardı.

Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, mahsur kalanları kurtarma anları cep telefonu kamerasına yansıdı.