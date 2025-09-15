Kemah'ta saman yangını

Erzincan’ın Kemah ilçesine bağlı Beşikli köyünde yığılı samanlar yandı.

Giriş Tarihi: 15.09.2025 09:41

Beşikli köyünde sabah saatlerinde çıkan yangın köylüleri korkuttu. Hasan Kurnaz'a ait evin bahçesinde çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek samanlığı tamamen sardı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri ve köylülerin müdahalesiyle yangın çevredeki evlere sirayet etmeden kontrol altına alındı. Samanlık kullanılamaz hale gelirken, içeride bulunan hayvanlar ve insanlar zamanında tahliye edilerek kurtarıldı.

Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken, sadece mal kaybı meydana geldi.