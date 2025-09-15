Kartal’da araç takla attı 4 kişi yaralandı

Kartal’da iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi hafif şekilde yaralandı.

Giriş Tarihi: 15.09.2025 18:43

Kaza, saat 14.20 sıralarında Kartal Sahilyolu Turgut Özal Bulvarı Kadıköy istikameti üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 MIL 834 plakalı FIAT marka araç, orta şeritten sağ şeride geçmek istediği sırada, aynı istikamette sağ şeritte ilerleyen 34 MBY 976 plakalı Peugeot marka SUV'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle FIAT marka otomobil takla atarken, Peugeot marka araç ise aydınlatma direğine çarparak kaldırıma çıktı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazaya karışan her iki araçtaki ikişer kişi olmak üzere toplam 4 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle sahil yolunda trafik bir süre kontrollü şekilde sağlanırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.