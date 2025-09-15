Diyarbakır'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kaza güvenlik kamerasına yansırken, olayda 4 kişi hafif yaralandı.

Giriş Tarihi: 15.09.2025 14:03

Edinilen bilgilere göre, Çarıklı Mahallesi Yeni Mardin Bulvarı'nda 21 AFT 101 Opel marka otomobilin sürücüsü, karşı yola geçmeye çalıştığı sırada 80 DZ 636 plakalı Volkswagen marka otomobilin sürücüsünün çarpmasıyla metrelerce sürüklendi. Kazada, 4 kişi hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, trafik polisi ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi. Kolluk kuvvetleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Öte yandan, kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.