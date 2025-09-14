12 bin yıllık siyezin hasadını tamamlayan çiftçilerin bulgur yapım mesaisi başladı

Giriş Tarihi: 14.09.2025 12:44

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde, 12 bin yıllık geçmişe sahip olan ve "Hitit buğdayı" olarak da bilinen siyezin hasadının ardından çiftçilerin bulgur yapım mesaisi başladı.

Çiftçiler yıl boyunca emek vererek yetiştirdikleri siyez buğdayını hasat ettikten sonra, katma değerli ürüne dönüştürmek için siyez bulguru yapıyor. Hasat edilen siyez buğdayı tanelerini saatlerce kaynatan çiftçiler, daha sonra güneş altında kurutuyor. Kuruyan buğdayların taneleri daha sonra taş değirmenlerde kabuğu soyuluyor. Daha sonra tekrar güneş altında kurutulan siyez bulgurları tüketime hazır hale geliyor. Çiftçiler, restoran, işletmeler ve internet üzerinden siyez bulgurunu satarak geçimini sağlıyor.

İhsangazi ilçesinde siyez üretimi yapan genç çiftçi Yasin Ciğerci, atalarının geleneğini yaşattıklarını ifade ederek, "12 bin yıllık siyez buğdayımızdan geleneksel yöntemlerle siyez bulguru yapıyoruz. Siyez bulguru çok önemli bir ürün. Çünkü genetiği değişmeden günümüze gelen bir buğdaydan yapılıyor. Siyez buğdayımızı 3-4 saat krom kazanlardan kaynatıyoruz. Pişmesi gerekiyor. Piştikten sonra güneş altında kurumaya bırakıyoruz. Doğal bir ortamda kuruması gerekiyor, hızlı değil, yavaş bir şekilde kuruması gerekiyor. Kuruduktan sonra bunun taş değirmende bulgur olma yolculuğu başlıyor. Siyez buğdayının kabukları soyulup yarma işlemi yapılıyor. Siyez buğdayına dönüştükten sonra da güneşe serip güzelce kurutuyoruz. Atalarımız nasıl yaptıysa biz de aynı şekilde, geleneksel yöntemlerle devam ettiriyoruz. Atalarımız bize güzel bir emanet bırakmış, bizler de sahip çıkıyoruz" dedi.