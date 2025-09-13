Kocaeli'de ruhsatsız 405 kesici alet ele geçirildi: 2 şüpheli yakalandı

Kocaeli'de ruhsatsız şekilde kesici ve delici alet sattığı belirlenen iş yerine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 2 kişi gözaltına alınırken 405 adet kesici alete el konuldu.

Giriş Tarihi: 13.09.2025 05:59

Paylaş



ABONE OL

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bugün İzmit ilçesinde yapılan çalışmalarda, ruhsatsız ve satış izni olmadan kesici alet satışı yaptığı belirlenen B.Ö. ve B.S.S. isimli şahıslar yakalandı. İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda iş yerinde satışa sunulan 405 adet kesici ve delici alete el konuldu. Şüpheliler hakkında işlem başlatılırken, emniyetteki işlemlerinin ardından mevcutlu olarak adli makamlara sevk edilecekleri öğrenildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN