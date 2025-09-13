Kars'ta küçükbaş hayvanlar aşılanıyor!

Kars'ta koyun ve keçilerin hastalıklardan korunması amacıyla başlatılan aşılama çalışmaları devam ediyor. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, köy köy dolaşarak üreticileri bilgilendirip hayvanların aşılarını titizlikle gerçekleştiriyor.

Giriş Tarihi: 13.09.2025 10:59

Arpaçay ilçesine bağlı Tomarlı köyünde yürütülen işlemleri yerinde inceleyen İl Tarım ve Orman Müdürü Enver Aydın, ekiplerin çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Aydın, gazetecilere, Kars'ın hayvancılık açısından Türkiye'nin en önemli illerinden biri olduğunu söyledi.

Kars'ta yaklaşık 2 milyon civarında hayvan varlığı bulunduğuna işaret eden Aydın, bunun 1,5 milyona yakınının ise küçükbaş hayvanlardan oluştuğunu belirtti.

Büyükbaş hayvanlara yönelik aşılamaların ardından küçükbaş hayvanlara geçtiklerini dile getiren Aydın, "Şu an il genelindeki tüm küçükbaş işletmelerde zoonoz ve bulaşıcı hastalıklara karşı aşı uygulaması yapıyoruz. Bununla birlikte hayvanların kimliklendirme ve küpeleme işlemleri de eş zamanlı olarak sürdürülüyor. Tüm bu çalışmalar, hayvan sağlığını korumanın yanı sıra halk sağlığını da güvence altına almak adına büyük önem taşıyor." diye konuştu.

Besicilerden Kıyım İlgar ise İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne dilekçe verdiklerini, sonrasında ekibin gelip küpeleme ve aşılama işlemlerini yaptığını anlattı.