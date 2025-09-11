Konya’da 3.5 yaşındaki çocuğa öldüresiye işkence!
Konya’nın Beyşehir ilçesinde 3,5 yaşındaki M.D.Ç.’nin ağlama sesini duyan komşuların ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Eve gelen ekipler, çocuğun vücudunda darp izleri ve morluklar olduğunu tespit etti. Küçük çocuk hastaneye kaldırılırken, anne ve sevgilisi gözaltına alındı.
Olay, Beyşehir ilçesi Avşar Mahallesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. Sevgilisi M.A.E. ile 4 ay önce apartmana taşınan H.A.'nın oğlu M.D.Ç.'nin önceki gece saatlerinde ağlamasından endişe duyan komşular, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
POLİS EKİPLERİ MORLUKLARI FARK ETTİ!
Eve giden polis ekipleri, çocuğun darbedildiğini çeşitli yerlerinde morluklar oluştuğunu görünce anne H.A. ve sevgilisi M.A.E.'yi gözaltına aldı. Ambulansla önce Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, daha sonra Konya Şehir Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.
VÜCUDUNDA SİGARA SÖNDÜRMÜŞLER
Hastanede yapılan kontrollerde küçük çocuğun vücudunun çeşitli yerlerinde sigara söndürüldüğü, kollarında ve yüzünde darba bağlı morluk olduğu, popo kısmında ise sıcak suya bağlı yanık izlerinin olduğu tespit edildi.