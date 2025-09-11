Bursa'da işci servisi ile yolcu minibüsü çarpıştı: 4 yaralı

Giriş Tarihi: 11.09.2025 01:20

Fotoğraf (İHA)

Kaza sonucu minibüs sürücüsü ile minibüsteki yolcular Gülden Ö. (52), Müniser Ö. (58) ve Fatma D. (58) yaralandı. Yaralılar, kaza yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.