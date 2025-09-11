Yaşam

Bursa'da işci servisi ile yolcu minibüsü çarpıştı: 4 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde işçi servisi ile yolcu minibüsünün çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Kaza, saat 19.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl girişindeki ışıklı kavşakta meydana geldi.

Oylat kaplıcalarından İnegöl merkeze yolcu taşıyan Murat U. (41) yönetimindeki 16 AFU 26 plakalı minibüs, dönülmesi yasak yerden U dönüşü yapan Rıdvan Y. (44) idaresindeki 16 S 6444 plakalı servis otobüsüne yandan çarptı.

Fotoğraf (İHA)Fotoğraf (İHA)

Kaza sonucu minibüs sürücüsü ile minibüsteki yolcular Gülden Ö. (52), Müniser Ö. (58) ve Fatma D. (58) yaralandı. Yaralılar, kaza yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Fotoğraf (İHA)Fotoğraf (İHA)

Bölge Trafik ekipleri yolu kontrollü şekilde ulaşıma açarken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

