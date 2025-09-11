Bursa'da ahşaptan yapılmış silah panik yarattı!

Bursa'nın İnegöl ilçesinde silahlı kavga ihbarı üzerine olay yerine intikal eden İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri akşam saatlerinde Ahmet Türkel Çevre yolu üzerinde kavgaya konu olan aracı arayan ekipler, tahtadan yapılmış keleş diye tabir edilen oyuncak bir silah ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 11.09.2025 04:48

Paylaş



ABONE OL

Mobilyacının yaptığı ahşap silah polisi harekete geçirdi

Olay saat 23.30 sıralarında Ahmet Türkel Çevre yolu üzerinde bir araçta meydana geldi. Silahlı kavga ihbarı alan İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Olay yerine gelen ekipler herhangi bir kavganın olmadığını görünce ihbara konu olan aracı aradılar. Aramada araç içeresinde keleş tabir edilen silahı gördüler. Silahı inceleyen ekipler, silahın ahşaptan yapılmış oyuncak olduğunu tespit ettiler.



Sürücü A.B.'nin mobilyacı olduğunu söyleyip böyle ahşaptan bir silah yaptığını, silahı bagaja koymak için eline aldığı söyledi. Ahşap oyuncağa el konuldu. Sürücü aracıyla uzaklaştırıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN