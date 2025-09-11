Balıklı Rum Hastanesi önünde silahlı saldırı!
İstanbul Zeytinburnu’nda bulunan Balıklı Rum Hastanesi önünde silahlı saldırı düzenlendi. Saldırının ardından yaralanan bir kişi, sağlık ekipleri tarafından tedaviye alınırken, saldırganlar olay yerinden kaçtı.
EKİPLER BÖLGEDE
İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edilirken, ekiplerin hastane önündeki çalışmaları sürüyor.
SALDIRIDA 1 KİŞİ YARALANDI
Olay yerinde çok sayıda boş mermi kovanı bulan polis ekiplerinin, soruşturmasının devam ettiği öğrenildi.
Ayrıntılar geliyor...