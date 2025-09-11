Ankara yolundaki kazada 1 ölü 4 yaralı

Eskişehir-Ankara kara yolunda sabah saatlerinde meydana gelen kazada C.Ö. yönetimindeki otomobil devrildi. Sürücü C.Ö. hayatını kaybederken, araçtaki 4 kişi yaralandı.

Eskişehir'de meydana gelen tek taraflı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 1'i ağır 4 kişi yaralandı.



Kaza, Eskişehir-Ankara kara yolu üzerinde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ankara istikametinde seyreden C.Ö. idaresindeki 54 SE427 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle, sürücüsünün direksiyon hakimiyetinin kaybetmesi sonucunda devrildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve 112 Acil Sağlık Ekibi sevk edildi. Yapılan incelemelerde, sürücü C.Ö.'nün hayatını kaybettiği belirlendi.



Araçta bulunan 4 yaralı, olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından; 2'si Yunus Emre Devlet Hastanesi, 2'si ise Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Ekiplerce kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

