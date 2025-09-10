Üniversite öğrencilerine burs tuzağı! Dikkat: Sanal bahis şüphelisi olabilirsiniz

Giriş Tarihi: 10.09.2025 11:57

Adli Bilişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, üniversitelerin açılmasıyla birlikte burs dolandırıcılığı vakalarının arttığını söyledi. Prof. Dr. Kırık, dolandırıcıların öğrencileri sahte burs siteleri aracılığıyla kandırıp banka hesabı açtırdığını, bu hesapların yasa dışı bahis ve kumar gelirlerinde kullanıldığını ifade etti.

Adli Bilişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, üniversitelerde eğitim-öğretim yılının başlamasıyla öğrencilere uyarıda bulundu. Prof. Dr. Kırık, internet ortamında popüler vakıf ve derneklerin bire bir taklit edilip burs başvurusu alındığını aktardı. Başvuru sırasında öğrencilerden kimlik fotoğraflarının yüklenmesi ve yeni banka hesabı açmalarının istendiğini ifade eden Prof. Dr. Kırık, "Bu hesapların kontrolü, dolandırıcıların eline geçiyor. Öğrenciye her ay burs ödemesi yapılacağı söyleniyor ancak bu hesaplar yasa dışı bahis ve kumarda kullanılıyor" dedi.

'Burs başvurusu' adı altında açılan bu hesapların ciddi sonuçlar doğurabileceğini kaydeden Prof. Dr. Kırık, "Öğrencilerin adının suça karışması bile söz konusu oluyor. Dolandırıcılar bu hesapları kendi amaçları için kullanıyor ve öğrenciler farkında olmadan suç zincirinin parçası haline geliyor" diye konuştu.