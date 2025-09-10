Sincan’da çöplük alanda yangın paniği!

Ankara’nın Sincan ilçesinde bölgede bulunan bir çöp yığınında yangın çıktı. Olayın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve emniyet birimlerini yönlendirdi. Ekiplerin yaptığı müdahale sonucunda yangın söndürüldü.

Giriş Tarihi: 10.09.2025 01:26

Paylaş



ABONE OL

Edinilen bilgilere göre olay akşam saatlerinde Sincan ilçesi Törekent semtinde meydana geldi. Bölgede bulunan bir çöp yığınında yangın çıkması sonucu vatandaşlar durumu 112'ye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Olayda kimse yaralanmazken, yangının çıkış sebebi hakkında inceleme başlatıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN