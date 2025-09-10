Fethiye açıklarında 36 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında arızalanan lastik botun üzerinde 36 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik Ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Giriş Tarihi: 10.09.2025 01:29

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında bindikleri lastik botun arızalanması üzerine sürüklenen bottaki düzensiz göçmenler Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.



Fethiye ilçesi açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından lastik bot içerisindeki 28 düzensiz göçmen (beraberinde 8 çocuk) kurtarıldı.

