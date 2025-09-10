Ankara'da korkunç cinayet! Tartıştığı eşini öldürdükten sonra intihar etti

Ankara'nın Sincan ilçesinde akşam saatleri A.M. eşi Z.M ile tartışmasının ardından silahla vurarak öldürdü. A.M daha sonra aynı silahla kendine ateş ederek intihar etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ankara'nın Sincan ilçesi Yenikimşit Mahallesi Kümeevleri'nde akşam saatleri meydana gelen olayda A.M. ile eşi Z.M. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.M., evde bulunan tüfekle önce eşi Z.M.'ye ateş etti, ardından aynı silahla kendini vurdu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde A.M. ve Z.M.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

