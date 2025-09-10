Adana'da aranan 2 hükümlü yakalandı

Adana'da polis biri hırsızlıktan 17 yıl 6 ay 10 gün, diğeri ise vergi kanununa muhalefet ile akaryakıt kaçakçılığından 8 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası alan iki hükümlüyü yakaladı.

Giriş Tarihi: 10.09.2025 09:54

Paylaş



ABONE OL

Alınan bilgiye göre, Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kesinleşmiş hapis cezası alan ancak firar olan hükümlülerin yakalanması için çalışma yaptı.

Bu çerçevede ekipler, çeşitli noktalarda uygulama başlattı. Yapılan uygulamada durdurulan bir aracın sürücüsü Umut D.'nin (45) 4 vergi kanununa muhalefet bir de akaryakıt kaçakçılığından 8 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası aldığı tespit edildi. AVM'de de uygulamada yapan polis şüpheli gördüğü bir şahsa kimlik kontrolü yaptı. Kontrolde şahsın Hüseyin K. (50) olduğu iki ayrı hırsızlık olayından 17 yıl 6 ay 10 gün hapis bulunduğu ve arandığını belirledi. 2 hükümlü de gözaltına alındı.

Hükümlüler polis merkezi ve adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.