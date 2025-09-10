75 günde hafız oldular

Giriş Tarihi: 10.09.2025 13:22

Katılımcıların 75 günlük yoğun ve disiplinli bir eğitim süreci sonunda hafız oldukları programın belge takdim törenine; Anayasa Mahkemesi Üyesi Muhterem İnce, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı İsrafil Kışla, İlim Yayma Vakfı (İYV) Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan , İZÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar, Başakşehir Kaymakamı Cemil Özgür Öneği, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, İstanbul İl Millî Eğitim Müdürü Doç. Dr. Murat Mücahit Yentür, İZÜ İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Kâmil Yılmaz ve İYV Genel Müdürü İdris Tankut Küsmezer ile çok sayıda davetli katıldı.

(Foto: ahaber.com.tr)

ARSLAN: GAYRET VE DİSİPLİN TAKDİRE ŞAYAN

Program, Hafız Ahmet Sarıkaya'nın Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Açış konuşmasını yapan proje yürütücüsü Öğr. Gör. Gülsüm Arslan, 75 gün süren yoğun eğitimin katılımcılar için hem zihinsel hem de manevi açıdan derin bir tecrübe olduğunu ifade ederek gösterilen gayret ve disiplinin takdire şayan olduğunu vurguladı.

YILMAZ: YENİ BİR YAKLAŞIMI TEMSİL EDİYOR

İZÜ İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz ise Kur'an-ı Kerim dışında hiçbir kitabın baştan sona kadar ezberlenemediğini söyledi. Asırlardır uygulanan hafızlık sisteminden farklı olarak koroyla, musiki makamları eşliğinde ve meale dayalı ezber tarzının önemine işaret eden Yılmaz, "İnsanların istikrarlı zaman yönetiminde zorlandığı çağımızda ve günümüzde 75 gün gibi çok kısa bir sürede talebelerini hafızlık gibi şerefle kuşatan hocalarını ve onları destekleyen ailelerini yürekten kutluyorum." dedi.

ACAR: KUR'AN'IN MANASIYLA ÖĞRENİLMESİ ÇOK KIYMETLİ

İZÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar da şunları söyledi: "İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi olarak, böylesine anlamlı ve özel bir programa ev sahipliği yapmaktan, böyle kıymetli hocalarla birlikte çalışmaktan dolayı büyük bir bahtiyarlık içindeyiz. Normalde ortalama 2 yıl süren hafızlık eğitiminin 2 buçuk ay gibi kısa bir sürede tamamlanmış olması ve bunun sadece ezberle sınırlı kalmayıp Kur'an-ı Kerim'in manasının da öğrenilerek gerçekleştirilmesi son derece kıymetli."

(Foto: ahaber.com.tr)

ERDOĞAN: BU DAVAYA YÜREKTEN İNANIYORUZ

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan ise projenin çok kıymetli olduğunu belirterek öğrencileri ve hocalarını tebrik etti. Bu eğitimin daha da yaygınlaşarak erkek öğrencileri de kapsamasını arzu ettiklerini dile getiren Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: "Biz Allah'a yakın olmak istiyoruz. Efendimizin muhabbetini yaşamak istiyoruz. Bunu isteyen insanların sayısının artmasının sadece memleket için değil, sadece ümmet için değil, bütün dünya için hayırlı bir iş olduğunu düşünüyoruz. İnşallah Kur'an dünyada daha çok anlaşılır. Bu proje daha çok insanın hafız olmasına, Kur'an ile münasebet kurmasına, Rabbi ile daha yakın olabilmesine katkı sağlar."

TÜRKİYE, DOĞU TÜRKİSTAN VE FİLİSTİN BAYRAKLARI İLE SAHNEYE ÇIKTILAR

Törenin sonunda, hafızlıklarını başarıyla tamamlayan 52 katılımcı, Türk bayrağının yanı sıra Doğu Türkistan ve Filistin bayraklarıyla sahneye çıkarak hem hafızlık coşkusunu hem de ümmet bilincini simgeleyen anlamlı bir görüntü sergiledi. Bu sembolik yürüyüş izleyicilere duygusal anlar yaşattı. Program, Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun yaptığı hatim duası ile sona erdi.