5 saatlik ameliyatla sağlığına kavuştu

Ankara'da uzun yıllar kansızlık ve karın ağrısı yaşayan ve 1 ay önce başvurduğu hastanede bağırsağında tümör, karaciğerinde metastaz tespit edilen 61 yaşındaki Emine Çapa, 5 saat süren ameliyatla sağlığına kavuştu.

Giriş Tarihi: 10.09.2025 13:35

2 çocuk annesi eğitmen Emine Çapa, karın ağrısı, kabızlık ve kansızlık şikayetleri nedeniyle, 1 ay önce hastaneye başvurdu. Yapılan tetkiklerde bağırsağında 2 santim boyutunda tümör ve karaciğerine yapmış metastaz tespit edildi. Çapa için, şikayetlerin artması ve yaşam kalitesinin düşmesi nedeniyle operasyonun gerekli olduğuna karar verildi. Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde 12 gün önce gerçekleştirilen 5 saat süren ameliyatın ardından Çapa, sağlığına kavuştu.

'AMELİYATTAN SONRA RAHATLADIM'

Emine Çapa, gençlik yıllarından itibaren yaşadığı şikayetlerin artık dayanılmaz bir durum yarattığını söyleyerek, "Daha önceleri herkesin başına geldiği gibi kabızlık şikayetim vardı. Ardından 6-7 aydır kansızlık şikayetlerim arttı. Endoskopi ve kolonoskopi istedi doktorumuz. Onu da yaptırdıktan sonra kolonoskopide bağırsakta bir kitle görüldü ve karaciğerimde de bir kitle varmış. Doktor ikisini birden alacağını söyledi. Tam zamanında geldiğimi, geç kalmadığımı söyledi. Çünkü zaten son zamanlarda yediğim yemeklerde hiç hazım olmuyordu. Yemeklerden hiçbir tat alamıyor, sürekli karın ağrısı ve gaz şikayetleri yaşıyordum. 12 gün önce aldırdık bu kitleleri. 3,5 gün yoğun bakımda kaldım. Ameliyattan sonra vücudumun ne kadar rahatladığını hissettim. Hastalıklarımızı bekletmememiz gerekiyormuş, onu anladım. Erken tanı gerçekten doğruymuş. Doktorlarım sayesinde şifa buldum. Sonuçta, hamdolsun ameliyat ile sağlığıma kavuştum. Bundan sonrası için de yeme alışkanlıklarımı değiştireceğim" dedi.

'YILDA 2 MİLYONA YAKIN TANI'

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde Genel Cerrahi Kliniği'nden Doç. Dr. Gökhan Akkurt, kolorektal kanserlerin tüm dünyada sık görüldüğüne dikkat çekerek, "Erkek ve kadın olarak baktığımızda tüm kanserler içinde 3'üncü sırada. Ölüm sırasında da genelde 3'üncü sırada yer alıyor. Yılda 2 milyona yakın kolorektal kanser tanısı alındığı ve hastaların 950 bine yakın insanın da bu kanserden dolayı hayatını kaybettiğini biliyoruz. Birinci basamak bu nedenle bizim için çok önemli. Tüm dünyada ve ülkemizde de birinci basamakta kolorektal kanserlerde tanı koymaya çok değer veriyoruz. Taramaya çok önem veriyoruz. Kolon kanserlerinin yaklaşık yüzde 95'i poliplerden gelişiyor. Ama her polip kansere dönüşmez, bunun için yaklaşık 8-10 yıl gerekir. Bu yüzden düzenli taramalar çok kıymetli. Önlenebilir bir hastalık. 50 yaş civarında yapılan çalışmalarda insanların yüzde 20'sinde polip olduğu tespit edilmiş" ifadelerini kullandı.

'ERKEN EVREDE SAĞ KALIM ORANI YÜZDE 95'

Doç. Dr. Akkurt, Türkiye'de 2024 yılında yaklaşık 2 milyona yakın gaitada gizli kan tarama testi yapıldığını söyleyerek, "Bu test sonrasında yapılan kolonoskopilerin yüzde 10 ile 15'inde kolon kanseri yakalamışız. Erken evrede, yüzde 90-95 oranlarında sağ kalım şansı var. Evre ilerledikçe bu oran yüzde 30-40'lara düşüyor. Dünyada yüzde 15 civarında erken dönemde kolorektal kanserin yakalanma şansı var. Geç yakalandığında ve daha ileri evrelerde maalesef yaşam şansı daha da azalıyor. Genelde hastanın evresini net olarak değerlendirdikten sonra ameliyat, tedavi, radyoterapi ve kemoterapi planlıyoruz. Risk faktörleri arasında ise, sigara tüketimi, alkol tüketimi, yüksek oranda hayvansal yağlarla beslenme, yeteri kadar protein ve vitamin alamama olduğu biliniyor" diye konuştu.