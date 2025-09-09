Yaşam

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre Ege Denizi'nde 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde 5.1 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre Ege Denizi Yunanistan açıklarında 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 00.27'de gerçekleşen deprem yerin 7 kilometre derinliğinde yaşanırken sarsıntı Ege bölgesindeki kıyı illerden hissedildi.

SON DEPREMLER LİSTESİ

2025-09-09 00:27:56 38.16167 24.15417 7.0 ML 5.1 Ege Denizi
2025-09-09 00:17:11 39.18722 28.25444 7.05 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-09 00:03:38 40.20694 31.77278 7.0 ML 2.2 Beypazarı (Ankara)
2025-09-09 00:02:20 39.22722 28.23222 7.0 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-09 00:00:51 39.21083 28.16583 7.06 ML 1.5 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-08 23:58:45 38.13222 38.52028 7.0 ML 1.0 Sincik (Adıyaman)
2025-09-08 23:52:55 39.175 28.16944 14.26 ML 2.5 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-08 23:43:49 38.70972 31.80611 7.0 ML 1.1 Yunak (Konya)
2025-09-08 23:41:17 39.19861 28.24306 9.44 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-08 23:39:18 39.25056 28.0925 9.51 ML 1.9 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-08 23:38:43 39.26833 28.10639 7.26 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-08 23:33:49 39.18833 28.28278 7.0 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-08 23:25:23 39.05139 40.51722 7.0 ML 1.3 Merkez (Bingöl)
2025-09-08 23:25:02 39.16778 28.12167 7.88 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-08 23:21:11 38.35111 38.81194 11.6 ML 2.4 Kale (Malatya)
2025-09-08 23:20:15 37.03806 28.1825 7.0 ML 1.3 Menteşe (Muğla)
2025-09-08 23:19:00 37.03806 28.14917 6.98 ML 1.3 Menteşe (Muğla)
2025-09-08 23:18:49 39.19528 28.26056 5.74 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-08 23:08:32 39.26083 28.10528 5.72 ML 2.0 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-08 22:54:56 39.23 28.07306 4.4 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-08 22:53:06 39.25611 28.10417 4.88 ML 1.5 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-08 22:50:14 39.22361 28.15361 8.39 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-08 22:29:52 39.26028 28.21556 7.0 ML 1.2 Çaygören Barajı - [00.89 km] Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-08 22:14:16 40.79333 31.49472 10.99 ML 1.1 Merkez (Bolu)
2025-09-08 22:11:32 39.22528 28.06556 13.13 ML 1.6 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-08 22:08:51 39.21889 27.99306 7.03 ML 1.1 Akhisar (Manisa)
2025-09-08 22:04:18 39.16472 28.15278 7.0 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-08 21:58:52 39.22083 28.13944 7.51 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-08 21:46:17 39.1825 28.20472 5.43 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-08 21:40:50 39.1775 28.15611 8.43 ML 1.5 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-08 21:36:12 39.20278 28.25694 4.76 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-08 21:29:17 38.46778 39.37194 7.08 ML 1.0 Hazar Gölü - [02.48 km] Sivrice (Elazığ)
2025-09-08 21:23:47 39.19 28.23917 7.05 ML 1.5 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-08 21:16:46 39.19972 28.26111 5.51 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-08 21:11:25 39.175 28.15389 7.56 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-08 21:05:06 39.20083 28.26722 5.63 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-08 21:03:02 39.20306 28.26417 5.53 ML 1.6 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-08 21:01:06 39.20778 28.2575 6.25 ML 1.7 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-08 20:51:20 39.22278 28.11722 7.02 ML 1.8 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-08 20:50:41 39.24639 28.09528 5.17 ML 1.7 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-08 20:47:34 39.18889 28.18944 7.0 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-08 20:41:27 39.17778 28.25139 6.64 ML 1.5 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-08 20:23:10 39.20694 28.25361 6.45 ML 2.6 Sındırgı (Balıkesir)

