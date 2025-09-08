Yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarptı! 1 ölü

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde belediye otobüsünden inen 45 yaşındaki Figen Altuntaş yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Giriş Tarihi: 08.09.2025 18:27

Kaza, saat 15.00 sıralarında Zafer Mahallesi Menderes Bulvarında meydana geldi. A.İ.G. (67) yönetimindeki 20 AJB 180 plakalı otomobil, Gümüşler Kavşağına doğru seyir halindeyken, yolun karşısına geçmek isteyen Figen Altuntaş'a çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Altuntaş'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Altuntaş'ın yan yolda belediye otobüsünden indikten sonra yolun karşısına geçmeye çalıştığı öğrenildi. Altuntaş'ın cenazesi, kaza yerindeki incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu Denizli Bölge Başkanlığı'nın morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü A.İ.G. polis tarafından gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

