Siirt'te yeni eğitim öğretim yılı coşkuyla başladı

Siirt'te 2025-2026 eğitim-öğretim yılı, 80. Yıl İlköğretim Okulunda düzenlenen törenle başladı.

Giriş Tarihi: 08.09.2025 13:14

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan programda öğrenciler şiirler seslendirdi, halk oyunları gösterileri sundu. Renkli görüntülere sahne olan törende öğrencilerin coşkusu dikkat çekti. Törende konuşan Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, kentteki eğitim verilerini paylaşarak, "86 bin 37 öğrencimiz, 4 bin 370 öğretmenimiz, 567 okulumuz ve 4 bin 290 dersliğimiz ile yeni eğitim-öğretim yılına başlamış bulunuyoruz. Bu büyük aile, Siirt'imizin geleceğini şekillendirecek, yarınlarımızı daha aydınlık kılacaktır" dedi.

Vali Kızılkaya, yeni eğitim yılında öğrenci ve öğretmenlere başarılar dilerken, eğitimin toplumun geleceğini şekillendiren en önemli unsur olduğuna dikkat çekti.

Konuşmaların ardından ilk ders zili çalındı. Öğrenciler sınıflarına büyük bir heyecan ve mutlulukla girerken, veliler de çocuklarının yeni döneme başlamasının sevincini yaşadı.

Öğrenci Azize Talu, 90 günlük yaz tatilinin ardından okula dönmenin heyecanını yaşadığını belirterek, "Arkadaşlarımı, sınıfımı ve öğretmenimi çok özledim. Şimdi okulda olduğum için mutluyum. Çok güzel bir okulum var, çok sevinçliyim" diye konuştu.

Öğrenci Diyar Çiftçi ise okulun ilk günü olması nedeniyle duyduğu heyecanı dile getirerek, "Sınıf arkadaşlarımı çok özlemiştim. Dün gece heyecandan uyuyamadım" ifadelerini kullandı.

Kent genelinde toplam 567 okulda 86 bin 37 öğrenci ders başı yaparken, 4 bin 370 öğretmen de yeni eğitim döneminde öğrencilerle buluştu.