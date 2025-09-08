Muğla’da 2025-2026 eğitim öğretim yılı açılış programı düzenlendi

Muğla’da 2025-2026 eğitim öğretim yılı, Vali Recai Güreli İlkokulu’nda düzenlenen açılış programıyla başladı. Öğrencilerin halk oyunu gösterisiyle renklenen programda, protokol üyeleri ilk zili çalarak yeni eğitim dönemini başlattı. Açılışın ardından okul bahçesine fidan dikimi gerçekleştirildi.

Programda konuşan Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, yeni eğitim yılına umut ve heyecanla başladıklarını belirterek şunları söyledi: "Umutla, kararlılıkla ve büyük bir heyecanla yeni bir eğitim öğretim yılı başlıyoruz. Öğrencilerimizin okullarına, arkadaşlarına ve öğretmenlerine kavuşması hepimize heyecan ve güç veriyor. Biz de bu güçle daha iyisini yapmak için yola koyuluyoruz. Yol haritamız, Türkiye Yüzyılı Maarif Modelidir. Öğrenci merkezli, beceri temelli ve değer odaklı bir anlayışla ilerleyeceğiz. Hedefimiz nettir; nitelikli, kapsayıcı ve çağa cevap veren bir eğitim."

Çay, Muğla genelinde eğitim verilerine de değinerek, "İlimizde toplam 817 okulumuzda 63 bin 580 öğrencimiz öğrenim görmektedir. Bu öğrencilerimizden 20 bin 828'i okul öncesi, 14 bin 217'si ilkokul, 10 bin 120'si ortaokul, 38 bin 614'ü ise lisede eğitimine devam etmektedir. 1.585 yönetici ve 14 bin 217 öğretmenimizle birlikte toplam 15 bin 802 eğitim neferimizle geleceğimizi inşa ediyoruz. Bu yıl daha sade ve anlaşılır hedeflerle yol alacağız. Akademik gelişimin yanında sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda da öğrencilerimizin çok yönlü gelişimini destekleyeceğiz. Ayrıca, Cumhurbaşkanımızın ilan ettiği 'Aile Yılı' kapsamında okul-aile iş birliğini daha da güçlendireceğiz" ifadelerini kullandı.



Açılış programında konuşan Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık ise eğitimin toplumları ileriye taşıyan en büyük güç olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: "Geçmişi, bugünü ve yarını kuşatan en büyük güç eğitimdir. Bu gücü en etkin şekilde kullanarak çocuklarımızı ve gençlerimizi bilginin ışığında, aklıselim ve milli bilinçle yetiştirmek için devletimizin tüm imkânlarıyla çalışıyoruz. Muğla'da 817 okulumuzda 63 bin 580 öğrencimiz ve 15 bin 800 yönetici ile öğretmenimizle yeni eğitim öğretim yılına hazırız. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün de ifade ettiği gibi, milletimizi muasır medeniyetler seviyesine ancak eğitimle çıkarabileceğimize olan inancımız tamdır."



Vali Akbıyık, öğrencilere hitaben yaptığı konuşmada "Cumhuriyetimizin yeni yüzyılında ülkemizi çağın ötesine taşıyacak olan sizlersiniz. Okudukça, araştırdıkça ve sorguladıkça güçleneceksiniz. Kendinize güvenin, daima inanın. Öğretmenlerimiz, sabır ve özveriyle geleceğimizin teminatı çocuklarımızı yetiştiriyor. Velilerimizden de en büyük beklentimiz, çocuklarımıza güvenmeleri ve onlara destek olmalarıdır" dedi.



Program, protokol ve öğrencilerin birlikte fidan dikmesiyle sona erdi.