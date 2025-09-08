Manisa'da 20 binden fazla AFAD gönüllüsü afetlere karşı hazır

Manisa'da düzenlenen AFAD Destek AFAD Gönüllüsü Buluşması etkinliğinde açıklamalarda bulunan Manisa İl Afet ve Acil Durum Müdürü Osman Pıhtılı, kentte toplam 20 bin 374 AFAD gönüllüsünün bulunduğunu açıkladı.

08.09.2025

Manisa İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından "Destek AFAD Gönüllüsü Buluşması" etkinliği gerçekleştirildi.

Manisa Atatürk Spor Kompleksi'nde düzenlenen etkinliğe AFAD Manisa İl Müdürü Osman Pıhtılı, AFAD İl Müdürlüğü personeli ile Manisa'daki Destek AFAD Gönüllüleri katıldı.

Törende konuşan AFAD Manisa İl Müdürü Osman Pıhtılı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı öncülüğünde yürütülen gönüllülük faaliyetleri kapsamında Manisa Destek AFAD gönüllüleri ile bir araya gelmiş olmaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu ifade etti.



İl Müdürü Pıhtılı, konuşmasında, "Bugün itibariyle Manisa'da Temel AFAD Gönüllü sayımız; 19.444'dür. Destek AFAD Gönüllü sayımız; 930'dur. Toplam AFAD Gönüllü sayımız ise; 20 bin 374'dür. 2025 yılı Destek AFAD Gönüllüsü olmaya hak kazananlara yönelik yüz yüze eğitimlerimiz devam etmektedir. Destek AFAD Gönüllülüğü, yalnızca afet anında değil, afet öncesinde toplumsal farkındalık oluşturulmasında ve afet sonrasında yaraların sarılmasında büyük rol üstlenmektedir. Devletimizin afetlere yönelik kurumsal kapasitesine halkımızın gönüllü katkısını ekleyerek çok daha güçlü bir yapı oluşturmaktayız." dedi.



"Afetler her an kapımızı çalabilir." diyen Pıhtılı, "Önemli olan, bu anlara hazırlıklı olmak ve el birliğiyle hareket edebilmektir. Sizler, yalnızca afet anında değil; afet öncesinde toplumu bilinçlendirmede, farkındalık oluşturmada ve afet sonrası dayanışma ruhunu güçlendirmede de önemli bir rol üstleniyorsunuz. Sizler AFAD ailesini büyütüyor ve güçlendiriyorsunuz. İşte bu noktada gönüllülerimiz bizim en büyük değerlerimizden biridir. Bu süreçte gösterdiğiniz özveri, gayret ve sorumluluk duygusu için her birinize teşekkür ediyorum. Gönüllülük bir yürek işidir. Ve sizler bu yürekle, bu bilinçle hareket ederek toplumumuzun güvenliğine katkı sağlıyorsunuz. Her birinizin içinde taşıdığı bu sorumluluk, yalnızca bir görev değil, aynı zamanda bir insanlık borcudur. Sizler bu borcu canı gönülden ödüyor, toplumumuzun yarınlarını daha güvenli hale getiriyorsunuz." şeklinde konuştu.



Geleceğe dair umutlarının artarak devam ettiğini kaydeden Pıhtılı açıklamasını şöyle tamamladı: "Bugün burada, fedakârca görev almayı seçen gönüllülerimizle bir arada olmak, geleceğe dair umutlarımızı güçlendirmektedir. Ben yürekten inanıyorum ki; siz AFAD gönüllülerimizin gayreti, özverisi, bilgi ve becerisi, ülkemizin afetlere karşı daha hazırlıklı daha dirençli bir yapıya kavuşmasında en önemli dayanaklarımızdan biridir. Destek AFAD Gönüllüsü etkinliğimizin faydalı ve keyifli olmasını diliyor, burada bulunup destek veren tüm gönüllülerimize, emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Hep birlikte, daha bilinçli, daha güvenli ve daha güçlü bir Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz."

Konuşmaların ardından AFAD Destek AFAD Gönüllüleri kendi aralarında onar kişilik gruplar oluşturduktan sonra kurulan Halat Çekme, Çuval yarışı, Elektrik akımı, İpler ve Düğümler, Dart, Bilek güreşi, Hafıza ve Refleks oyun istasyonlarında gruplar halinde yarıştı. Yarışmaların sonunda dereceye giren gönüllülere ödülleri AFAD Manisa İl Müdürü Osman Pıhtılı tarafından takdim edildi.