İlk zil çaldı: Sakarya'da yaklaşık 205 bin öğrenci ders başı yaptı

Tüm yurtta olduğu gibi Sakarya'da da 2025-2026 eğitim öğretim yılı için ders zili çaldı. Sakarya'da bu yıl 797 okulda yaklaşık 205 bin öğrenci ve 14 bin öğretmenle ilk ders zili ile birlikte eğitim ve öğretime başladı.

Giriş Tarihi: 08.09.2025 11:57

Yaz tatilinin sona ermesiyle okul öncesi ve birinci sınıflar için uyum eğitimi geçtiğimiz hafta tamamlandı. Bugün de diğer sınıflar için ilk ders zili çaldı. Ülke genelinde yaklaşık 18 milyon öğrenci ve 1 milyon 200 bin öğretmen bugün ders başı yaptı.

Sakarya genelinde ise öğreniciler, sabahın erken saatlerinde okullarına geldi. Arkadaşlarıyla özlem gideren öğrenciler bahçede zil çalana kadar çeşitli oyunlar oynadı. Bu yıl ilk kez okula başlayan öğrenciler de uyum haftasının ardından büyük sınıflarla birlikte okula başlamanın heyecanını yaşadı. 2025-2026 eğitim öğretim yılının başlangıcında saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nı okuyan öğrenciler, tiyatro gösterilerinin ardından sırayla sınıflarına girerek, derslerine başladı. Şehir genelinde 797 okulda yaklaşık 205 bin öğrencinin ders başı yaptığı 2025-2026 eğitim öğretim yılı ise 16 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek.